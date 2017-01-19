П.Порошенко очікує на рішення про "безвіз" з ЄС найближчими тижнями
Київ • УНН
КИЇВ. 19 січня. УНН. Президент України Петро Порошенко очікує ясності у питанні надання українцям права на безвізові поїздки до країн ЄС найближчими тижнями. Про це він сказав в інтерв'ю Reuters на полях Всесвітнього економічного форуму у Давосі, передає УНН.
"Це пряме зобов'язання ЄС. Ми маємо рішення Єврокомісії. Україна виконала довгий список реформ, 144 пункти щодо реформ. Європарламент уже схвалив механізм призупинення і ми очікуємо, що це буде найближчими тижнями разом з завершенням ратифікації Угоди про асоціацію між Україною і ЄС і макрофінансовою допомогою", - сказав Президент.
З його слів, це буде визанням процесу реформ в Україні зокрема.
"Обговорення не пов'язані з Україною, вони пов'язані з механізмом призупинення, внутрішньою проблемою ЄС. І це вже вирішено. І ми очікуємо найближчими тижнями завершення паперової роботи щодо цього і запуску", - додав П.Порошенко.
Нагадаємо, Європарламент підтримав механізм призупинення "безвізу".
Згідно з рішенням Ради ЄС, візова лібералізація з Україною має набути чинності лише синхронно з введенням в дію нового безпекового механізму ЄС. Він передбачає можливість призупинення дії безвізового режиму Євросоюзу з третіми країнами.
При цьому раніше на офіційному сайті Європарламенту як орієнтовна дата затвердження ЄС безвізового режиму для українців з'явилася дата 3 квітня 2017 року. У прес-службі ЄП заявили, що голосування Європарламентом щодо затвердження лібералізації візового режиму з ЄС для українців не було відтерміновано до квітня 2017 року, а дата помилкова. Згодом на сайті Європарламенту зникла дата розгляду "безвізу" Україні.
Екс-президент ЄП Мартін Шульц раніше заявив, що сподівається на досягнення у січні фінальної угоди з Радою ЄС щодо безвізових поїздок для українців.
Комісар ЄС Дімітріс Аврамопулос висловив сподівання, що "безвіз" для України і Грузії запрацює на початку весни.