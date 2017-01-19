П.Порошенко ожидает решения о "безвизе" с ЕС в ближайшие недели

"Это прямое обязательство ЕС. Мы имеем решение Еврокомиссии. Украина выполнила длинный список реформ, 144 пункта по реформам. Европарламент уже одобрил механизм приостановления и мы ожидаем, что это будет в ближайшие недели вместе с завершением ратификации Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС и макрофинансовой помощью", - сказал Президент.

По его словам, это будет признанием процесса реформ в Украине в частности.

"Обсуждения не связаны с Украиной, они связаны с механизмом приостановления, внутренней проблемой ЕС. И это уже решено. И мы ожидаем в ближайшие недели завершения бумажной работы в этом и запуска", - добавил П.Порошенко.

Напомним, Европарламент поддержал механизм приостановления "безвиза".

Согласно решению Совета ЕС, визовая либерализация с Украиной должна вступить в силу только синхронно с введением в действие нового безопасностного механизма ЕС. Он предусматривает возможность приостановления действия безвизового режима Евросоюза с третьими странами.

При этом ранее на официальном сайте Европарламента как ориентировочная дата утверждения ЕС безвизового режима для украинцев появилась дата 3 апреля 2017 г. В пресс-службе ЕП заявили, что голосование Европарламентом по утверждению либерализации визового режима с ЕС для украинцев не было отсрочено до апреля 2017 года, а дата ошибочная. Впоследствии на сайте Европарламента исчезла дата рассмотрения "безвиза" для Украины.

Экс-президент ЕП Мартин Шульц ранее заявил, что надеется на достижение в январе финального соглашения с Советом ЕС по безвизовым поездкам для украинцев.

Комиссар ЕС Димитрис Аврамопулос выразил надежду, что "безвиз" для Украины и Грузии заработает в начале весны.