П.Порошенко обговорив з О.Лукашенком можливість експорту української електроенергії до Білорусі
Київ • УНН
КИЇВ. 26 квітня. УНН. Президент України Петро Порошенко повідомив, що обговорив з президентом Білорусі Олександром Лукашенком про можливість експорту української електроенергії до Білорусі. Про це він заявив за підсумками зустрічі з президентом Білорусі, передає УНН.
“Домовилися, обговорили і надали відповідні доручення щодо можливості експорту електроенергії української для білоруських споживачів”, — сказав Президент.
За словами Глави держави, також досягнуто домовленість про взаємодію у сфері енергетичної безпеки.
Як повідомляв УНН, президент Білорусі Олександр Лукашенко наголосив на тому, що Україні та Білорусі потрібно перестати виясняти відносини, пов’язані зі зброєю, та дивитися з острахом один на одного.