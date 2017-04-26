П.Порошенко обговорив з О.Лукашенком можливість експорту української електроенергії до Білорусі

“Домовилися, обговорили і надали відповідні доручення щодо можливості експорту електроенергії української для білоруських споживачів”, — сказав Президент.

За словами Глави держави, також досягнуто домовленість про взаємодію у сфері енергетичної безпеки.

Як повідомляв УНН, президент Білорусі Олександр Лукашенко наголосив на тому, що Україні та Білорусі потрібно перестати виясняти відносини, пов’язані зі зброєю, та дивитися з острахом один на одного.