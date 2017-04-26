П.Порошенко обсудил с А.Лукашенко возможность экспорта украинской электроэнергии в Беларусь

"Договорились, обсудили и дали соответствующие поручения по возможности экспорта электроэнергии украинской для белорусских потребителей", - сказал Президент.

По словам Главы государства, также достигнута договоренность о взаимодействии в сфере энергетической безопасности.

Как сообщал УНН, президент Беларуси Александр Лукашенко отметил, что Украине и Беларуси нужно перестать выяснять отношения, связанные с оружием, и смотреть с опаской друг на друга.