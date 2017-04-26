П.Порошенко обсудил с А.Лукашенко возможность экспорта украинской электроэнергии в Беларусь
Киев • УНН
КИЕВ. 26 апреля. УНН. Президент Украины Петр Порошенко сообщил, что обсудил с президентом Беларуси Александром Лукашенко возможность экспорта украинской электроэнергии в Беларусь. Об этом он заявил по итогам встречи с президентом Беларуси, передает УНН.
"Договорились, обсудили и дали соответствующие поручения по возможности экспорта электроэнергии украинской для белорусских потребителей", - сказал Президент.
По словам Главы государства, также достигнута договоренность о взаимодействии в сфере энергетической безопасности.
Как сообщал УНН, президент Беларуси Александр Лукашенко отметил, что Украине и Беларуси нужно перестать выяснять отношения, связанные с оружием, и смотреть с опаской друг на друга.