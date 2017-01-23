П.Порошенко обговорив з К.Кальюлайд естонське головування в ЄС у другій половині року
Київ • УНН
КИЇВ. 23 січня. УНН. Президент України Петро Порошенко обговорив з президентом Естонії Керсті Кальюлайд естонське головування в Євросоюзі у другій половині 2017 року та запевнив, що Україна готова здійснити певні кроки, щоб воно було ефективним. Про це П.Порошенко заявив за підсумками зустрічі з К.Кальюлайд, передає УНН.
“Ми обговорили перші кроки та порядок денний естонського головування в ЄС і готові здійснити певні кроки, щоб зробити це якомога ефективнішим”, — сказав П.Порошенко.
Також Презиеднт додав, що було обговорено питання покращення інвестиційного клімату і прискорення проведення засідання міжурядової українсько-естонської комісії для прискорення економічної співпраці.