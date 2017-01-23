П.Порошенко обговорив з К.Кальюлайд естонське головування в ЄС у другій половині року

“Ми обговорили перші кроки та порядок денний естонського головування в ЄС і готові здійснити певні кроки, щоб зробити це якомога ефективнішим”, — сказав П.Порошенко.

Також Презиеднт додав, що було обговорено питання покращення інвестиційного клімату і прискорення проведення засідання міжурядової українсько-естонської комісії для прискорення економічної співпраці.