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П.Порошенко обсудил с К.Кальюлайд эстонское председательство в ЕС во второй половине года

П.Порошенко обсудил с К.Кальюлайд эстонское председательство в ЕС во второй половине года

Киев • УНН

 • 5661 просмотра

КИЕВ. 23 января. УНН. Президент Украины Петр Порошенко обсудил с президентом Эстонии Керсти Кальюлайд эстонское председательство в Евросоюзе во второй половине 2017 года и заверил, что Украина готова осуществить определенные шаги, чтобы оно было эффективным. Об этом П.Порошенко заявил по итогам встречи с К.Кальюлайд, передает УНН.

"Мы обсудили первые шаги и порядок дня эстонского председательства в ЕС и готовы осуществить определенные шаги, чтобы сделать это как можно более эффективным", - сказал П.Порошенко.

Также Презиеднт добавил, что обсуждались вопросы улучшения инвестиционного климата и ускорения проведения заседания межправительственной украинско-эстонской комиссии для ускорения экономического сотрудничества.

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