П.Порошенко обсудил с К.Кальюлайд эстонское председательство в ЕС во второй половине года
Киев • УНН
КИЕВ. 23 января. УНН. Президент Украины Петр Порошенко обсудил с президентом Эстонии Керсти Кальюлайд эстонское председательство в Евросоюзе во второй половине 2017 года и заверил, что Украина готова осуществить определенные шаги, чтобы оно было эффективным. Об этом П.Порошенко заявил по итогам встречи с К.Кальюлайд, передает УНН.
"Мы обсудили первые шаги и порядок дня эстонского председательства в ЕС и готовы осуществить определенные шаги, чтобы сделать это как можно более эффективным", - сказал П.Порошенко.
Также Презиеднт добавил, что обсуждались вопросы улучшения инвестиционного климата и ускорения проведения заседания межправительственной украинско-эстонской комиссии для ускорения экономического сотрудничества.