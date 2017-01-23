П.Порошенко обсудил с К.Кальюлайд эстонское председательство в ЕС во второй половине года

"Мы обсудили первые шаги и порядок дня эстонского председательства в ЕС и готовы осуществить определенные шаги, чтобы сделать это как можно более эффективным", - сказал П.Порошенко.

Также Презиеднт добавил, что обсуждались вопросы улучшения инвестиционного климата и ускорения проведения заседания межправительственной украинско-эстонской комиссии для ускорения экономического сотрудничества.