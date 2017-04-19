П.Порошенко обговорив з британськими парламентарями співпрацю по лінії НАТО
Київ • УНН
КИЇВ. 19 квітня. УНН. Президент України Петро Порошенко обговорив з британськими парламентарями українсько-британську співпрацю по лінії НАТО. Про це повідомляє прес-служба АП, передає УНН.
Президент України Петро Порошенко під час офіційного візиту до Сполученого королівства Великої Британії та Північної Ірландії зустрівся з лідером фракції правлячої Консервативної партії Девідом Лідінгтоном, головою “групи дружби” у зв’язках з Україною у британському Парламенті сером Джеральдом Говартом та Головою Комітету Парламенту у закордонних справах Кріспіном Блантом.
Сторони високо оцінили активний характер міжпарламентського діалогу між Україною та Великою Британією, зокрема контакти по лінії двосторонніх парламентських “груп дружби”.
Глава держави позитивно відзначив відвідання Донбасу делегацією Комітету Палати громад Парламенту Великої Британії та підготовлені за підсумками цієї поїздки рекомендації щодо необхідності продовження режиму санкцій проти РФ.
“Під час зустрічі були обговорені також питання українсько-британського співробітництва по лінії НАТО та хід реалізації програми структурних реформ в Україні”, — сказано у повідомленні.
Нагадаємо, П.Порошенко поклав квіти до меморіалу невідомого солдата у Британії.