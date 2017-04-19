П.Порошенко обсудил с британскими парламентариями сотрудничество по линии НАТО

Президент Украины во время официального визита в Соединенное королевство Великобритании и Северной Ирландии встретился с лидером фракции правящей Консервативной партии Дэвидом Лидингтоном, председателем “группы дружбы” по связям с Украиной в британском парламенте сэром Джеральдом Говарт и председателем Комитета Парламента по иностранным делам Криспин Блантом.

Стороны высоко оценили активный характер межпарламентского диалога между Украиной и Великобританией, в частности контакты по линии двусторонних парламентских “групп дружбы”.

Глава государства положительно отметил посещение Донбасса делегацией комитета Палаты общин Парламента Великобритании и подготовлены по итогам этой поездки рекомендации о необходимости продолжения режима санкций против РФ.

“Во время встречи были обсуждены также вопросы украинского-британского сотрудничества по линии НАТО и ход реализации программы структурных реформ в Украине”, — сказано в сообщении.

Напомним, П.Порошенко возложил цветы к мемориалу неизвестного солдата в Британии.