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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 28164 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 92924 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 147823 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 113218 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 114437 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 111257 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 103343 просмотра

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
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Актуальное
П.Порошенко обсудил с британскими парламентариями сотрудничество по линии НАТО

П.Порошенко обсудил с британскими парламентариями сотрудничество по линии НАТО

Киев  •  УНН

 • 11310 просмотра

КИЕВ. 19 апреля. УНН. Президент Украины Петр Порошенко обсудил с британскими парламентариями украинского-британское сотрудничество по линии НАТО. Об этом сообщает пресс-служба АП, передает УНН.

Президент Украины во время официального визита в Соединенное королевство Великобритании и Северной Ирландии встретился с лидером фракции правящей Консервативной партии Дэвидом Лидингтоном, председателем “группы дружбы” по связям с Украиной в британском парламенте сэром Джеральдом Говарт и председателем Комитета Парламента по иностранным делам Криспин Блантом.

Стороны высоко оценили активный характер межпарламентского диалога между Украиной и Великобританией, в частности контакты по линии двусторонних парламентских “групп дружбы”.

Глава государства положительно отметил посещение Донбасса делегацией комитета Палаты общин Парламента Великобритании и подготовлены по итогам этой поездки рекомендации о необходимости продолжения режима санкций против РФ.

“Во время встречи были обсуждены также вопросы украинского-британского сотрудничества по линии НАТО и ход реализации программы структурных реформ в Украине”, — сказано в сообщении.

Напомним, П.Порошенко возложил цветы к мемориалу неизвестного солдата в Британии.

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