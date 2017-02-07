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П.Порошенко обговорив із президентом Швейцарії загострення на Донбасі та повернення коштів екс-посадовців

Київ • УНН

 • 8548 перегляди

КИЇВ. 7 лютого. УНН. Президент України Петро Порошенко у телефонній розмові із Президентом Швейцарської Конфедерації Доріс Лойтхард обговорив загострення на Донбасі та подальші кроки з прискорення повернення Україні коштів, які були незаконно виведені колишніми високопосадовцями та наразі зберігаються у швейцарських банках. Про це УНН повідомили у прес-службі Глави держави.

П.Порошенко обговорив із президентом Швейцарії загострення на Донбасі та повернення коштів екс-посадовців

Як повідомили в АП, Глави держав наголосили, що за 25 років з часу встановлення дипломатичних відносин між Україною та Швейцарією закладено надійні підвалини двостороннього партнерства та наголосили на спільному інтересі надалі поглиблювати таке взаємовигідне співробітництво.

"Президент України детально поінформував про загострення на Донбасі. Петро Порошенко привернув увагу до складної гуманітарної ситуації у зв'язку із російськими обстрілами Авдіївки. Глава держави підкреслив, що така поведінка має отримати належну оцінку з боку міжнародної спільноти", - йдеться у повідомленні.

У свою чергу, президент Швейцарії наголосила, що Росія повинна зробити все для припинення вогню.

"Доріс Лойтхард також відзначила прогрес у проведенні реформ в Україні, що підвищує довіру інвесторів до української економіки, та підтвердила готовність підтримувати Україну на цьому шляху, зокрема в питанні судової реформи", - йдеться у повідомленні.

Як повідомили в АП, під час розмови було також узгоджено подальші кроки з прискорення повернення Україні коштів, які були незаконно виведені колишніми високопосадовцями та наразі зберігаються у швейцарських банках.

Нагадаємо, 17 січня Президент України Петро Порошенко і Президент Швейцарської Конфедерації Доріс Лойтхард узгодили графік повернення коштів попередньої влади із швейцарських банків.

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