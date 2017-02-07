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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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П.Порошенко обсудил с президентом Швейцарии обострение на Донбассе и возвращение средств экс-чиновников

Киев • УНН

 • 8548 просмотра

КИЕВ. 7 февраля. УНН. Президент Украины Петр Порошенко в телефонном разговоре с президентом Швейцарской Конфедерации Дорис Лойтхард обсудил обострение на Донбассе и дальнейшие шаги по ускорению возврата Украине средств, которые были незаконно выведены бывшими высокопоставленными и сейчас хранятся в швейцарских банках. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Главы государства.

П.Порошенко обсудил с президентом Швейцарии обострение на Донбассе и возвращение средств экс-чиновников

Как сообщили в АП, главы государств отметили, что за 25 лет со времени установления дипломатических отношений между Украиной и Швейцарией заложено надежный фундамент двустороннего партнерства и отметили общий интерес в дальнейшем углублять такое взаимовыгодное сотрудничество.

"Президент Украины подробно проинформировал об обострении на Донбассе. Петр Порошенко привлек внимание к сложной гуманитарной ситуации в связи с российскими обстрелами Авдеевки. Глава государства подчеркнул, что такое поведение должно получить надлежащую оценку со стороны международного сообщества", - говорится в сообщении.

В свою очередь, президент Швейцарии отметила, что Россия должна сделать все для прекращения огня.

"Дорис Лойтхард также отметила прогресс в проведении реформ в Украине, что повышает доверие инвесторов к украинской экономике, и подтвердила готовность поддерживать Украину на этом пути, в частности в вопросе судебной реформы", - говорится в сообщении.

Как сообщили в АП, во время разговора были также согласованы дальнейшие шаги по ускорению возврата Украине средств, которые были незаконно выведены бывшими высокопоставленными лицами и сейчас хранятся в швейцарских банках.

Напомним, 17 января Президент Украины Петр Порошенко и президент Швейцарской Конфедерации Дорис Лойтхард в согласовали график возврата средств предыдущей власти из швейцарских банков.

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