П.Порошенко обсудил с президентом Швейцарии обострение на Донбассе и возвращение средств экс-чиновников
Киев • УНН
КИЕВ. 7 февраля. УНН. Президент Украины Петр Порошенко в телефонном разговоре с президентом Швейцарской Конфедерации Дорис Лойтхард обсудил обострение на Донбассе и дальнейшие шаги по ускорению возврата Украине средств, которые были незаконно выведены бывшими высокопоставленными и сейчас хранятся в швейцарских банках. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Главы государства.
Как сообщили в АП, главы государств отметили, что за 25 лет со времени установления дипломатических отношений между Украиной и Швейцарией заложено надежный фундамент двустороннего партнерства и отметили общий интерес в дальнейшем углублять такое взаимовыгодное сотрудничество.
"Президент Украины подробно проинформировал об обострении на Донбассе. Петр Порошенко привлек внимание к сложной гуманитарной ситуации в связи с российскими обстрелами Авдеевки. Глава государства подчеркнул, что такое поведение должно получить надлежащую оценку со стороны международного сообщества", - говорится в сообщении.
В свою очередь, президент Швейцарии отметила, что Россия должна сделать все для прекращения огня.
"Дорис Лойтхард также отметила прогресс в проведении реформ в Украине, что повышает доверие инвесторов к украинской экономике, и подтвердила готовность поддерживать Украину на этом пути, в частности в вопросе судебной реформы", - говорится в сообщении.
Как сообщили в АП, во время разговора были также согласованы дальнейшие шаги по ускорению возврата Украине средств, которые были незаконно выведены бывшими высокопоставленными лицами и сейчас хранятся в швейцарских банках.
Напомним, 17 января Президент Украины Петр Порошенко и президент Швейцарской Конфедерации Дорис Лойтхард в согласовали график возврата средств предыдущей власти из швейцарских банков.