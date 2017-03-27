П.Порошенко обговорив із делегатами ГУАМ посилення співпраці у безпековій сфері
Київ • УНН
КИЇВ. 27 березня. УНН. Президент України Петро Порошенко прийняв прем’єр-міністра Грузії Георгія Квірікашвілі, прем’єр-міністра Республіки Молдова Павла Філіпа та віце-прем’єр-міністра Азербайджанської Республіки Ісмета Абасова. Під час зустрічі було обговорено питання посилення співпраці у безпековій сфері як у форматі ГУАМ, так і Східного партнерства. Про це УНН повідомили у прес-службі Глави держави.
Як повідомили у прес-службі, Глава держави високо оцінив результати Саміту, які мають вагоме значення для запуску зони вільної торгівлі ГУАМ.
"Співрозмовники привітали підписання документів, що сприятимуть розвитку транспортного коридору ГУАМ, як важливої ланки сполучення між Європою та Азією, та відкривають широкі можливості для поглиблення економічних зв’язків між країнами організації.
Під час зустрічі відзначалась необхідність посилення співробітництва з міжнародними партнерами як передумови активізації економічного виміру в рамках ГУАМ", - йдеться у повідомленні.
У прес-службі також зазначили, що сторони обговорили питання посилення співпраці у безпековій сфері як у форматі ГУАМ, так і Східного партнерства. Зокрема, йшлося про створення Регіонального центру Східного партнерства з боротьби із кіберзлочинністю, а також координації взаємодії у сфері боротьби з тероризмом.
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В АП також додали, що учасники зустрічі підтвердили солідарну підтримку суверенітету, територіальної цілісності і непорушності міжнародно визнаних кордонів держав-учасниць ГУАМ.