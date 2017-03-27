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П.Порошенко обсудил с делегатами ГУАМ усиление сотрудничества в сфере безопасности

П.Порошенко обсудил с делегатами ГУАМ усиление сотрудничества в сфере безопасности

Киев • УНН

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КИЕВ. 27 марта. УНН. Президент Украины Петр Порошенко принял премьер-министра Грузии Георгия Квирикашвили, премьер-министра Республики Молдова Павла Филипа и вице-премьер-министра Азербайджанской Республики Исмет Абасова. Во время встречи обсуждались вопросы усиления сотрудничества в сфере безопасности как в формате ГУАМ, так и Восточного партнерства. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Главы государства.

Как сообщили в пресс-службе, Глава государства высоко оценил результаты саммита, которые имеют большое значение для запуска зоны свободной торговли ГУАМ.

"Собеседники приветствовали подписание документов, способствующих развитию транспортного коридора ГУАМ, как важного звена сообщение между Европой и Азией, и открывают широкие возможности для углубления экономических связей между странами организации.

Во время встречи отмечалась необходимость усиления сотрудничества с международными партнерами как предпосылки активизации экономического измерения в рамках ГУАМ", - говорится в сообщении.

В пресс-службе также отметили, что стороны обсудили вопросы усиления сотрудничества в сфере безопасности как в формате ГУАМ, так и Восточного партнерства. В частности, речь шла о создании Регионального центра Восточного партнерства по борьбе с киберпреступностью, а также координации взаимодействия в сфере борьбы с терроризмом.

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В АП также добавили, что участники встречи подтвердили солидарную поддержку суверенитета, территориальной целостности и нерушимости международно признанных границ государств-участников ГУАМ.

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