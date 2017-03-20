П.Порошенко: ніхто в Україні не має "парасольки" від антикорупційних розслідувань

“Все, про що б ми не говорили, має яскраву демонстрацію того, що ситуація в країні кардинально змінюється. Починаючи від державних закупівель, закінчуючи адміністративним тиском на бізнес, починаючи від розподілу закупівель в санаторно-лікувальних закладах, яке було завжди джерелом корупції, і завершуючи кроками, які ми ведемо по мобілізації коштів до державного бюджету”, — сказав Президент.

Він також зазначив, що сьогодні ні в кого в Україні “немає парасольки від антикорупційних розслідувань, які проводяться всіма правоохоронними органами”.

Раніше Президент України Петро Порошенко наголосив, що Україна просунулася вперед на шляху боротьби з корупцією, але на сьогодні не достатньо судових вироків, які підтверджують покарання злочинців.