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П.Порошенко: ніхто в Україні не має "парасольки" від антикорупційних розслідувань

Київ • УНН

 • 9403 перегляди

КИЇВ. 20 березня. УНН. Президент України Петро Порошенко переконаний, що на сьогодні в Україні ситуація кардинально змінюється в багатьох сферах життя і ніхто з посадовців не захищений від перевірки антикорупційними органами. Про це він заявив, закриваючи засідання Ради регіонального розвитку, передає кореспондент УНН.

“Все, про що б ми не говорили, має яскраву демонстрацію того, що ситуація в країні кардинально змінюється. Починаючи від державних закупівель, закінчуючи адміністративним тиском на бізнес, починаючи від розподілу закупівель в санаторно-лікувальних закладах, яке було завжди джерелом корупції, і завершуючи кроками, які ми ведемо по мобілізації коштів до державного бюджету”, — сказав Президент.

Він також зазначив, що сьогодні ні в кого в Україні “немає парасольки від антикорупційних розслідувань, які проводяться всіма правоохоронними органами”.

Раніше Президент України Петро Порошенко наголосив, що Україна просунулася вперед на шляху боротьби з корупцією, але на сьогодні не достатньо судових вироків, які підтверджують покарання злочинців.

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