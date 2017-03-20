П.Порошенко: никто в Украине не имеет "зонтика" от антикоррупционных расследований
Киев • УНН
КИЕВ. 20 марта. УНН. Президент Украины Петр Порошенко убежден, что на сегодня в Украине ситуация кардинально меняется во многих сферах жизни и никто из чиновников не защищен от проверки антикоррупционными органами. Об этом он заявил, закрывая заседание Совета регионального развития, передает корреспондент УНН.
"Все, о чем бы мы не говорили, имеет яркую демонстрацию того, что ситуация в стране кардинально меняется. Начиная от государственных закупок, заканчивая административным давлением на бизнес, начиная от распределения закупок в санаторно-лечебных учреждениях, которое было всегда источником коррупции, и заканчивая шагами, которые мы ведем по мобилизации средств в государственный бюджет ", - сказал Президент.
Он также отметил, что сегодня ни у кого в Украине "нет зонтика от антикоррупционных расследований, проводимых всеми правоохранительными органами".
Ранее Президент Украины Петр Порошенко подчеркнул, что Украина продвинулась вперед на пути борьбы с коррупцией , но на сегодняшний день не достаточно судебных приговоров, что подтверждают наказания преступников.