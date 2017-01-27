П.Порошенко: необхідно збільшити експорт української зброї
Київ • УНН
КИЇВ. 27 січня. УНН. Президент України Петро Порошенко під час засідання Ради національної безпеки та оборони наголосив на необхідності збільшення експорту української зброї власного виробництва та розробки програми оновлення виробничого фонду оборонних підприємств. Про це УНН повідомили у прес-службі Глави держави.
“Ми маємо підтримати зростаючий попит на українську зброю власного виробництва. Наголошую, що ми не розпродаємо, на відміну від деяких (попередніх — ред.) горе-міністрів оборони і тих, хто приймав відповідні рішення. Ми на сьогоднішній день твердо і переконливо завойовуємо ринок видами озброєння, які виробляються в Україні”, — зазначив Глава держави.
При цьому Президент нагадав, що вітчизняне оборонне замовлення виконується на виробничих фондах, рівень зношення яких складає 67%, а на деяких підприємствах — 80%.
“Прохання розробити, як я доручав, програму оновлення виробничих фондів. Без сучасних виробничих потужностей, ми не будемо мати можливості ефективно конкурувати на світовому ринку і забезпечувати за рахунок зовнішніх замовлень модернізацію та розробку новітніх систем озброєння. Так, як ми зараз робимо на передових підприємствах оборонпрому, у наших відомих конструкторських бюро щодо ракетної галузі, літакобудування, бронетанкової техніки”, — зазначив Глава держави.
Нагадаємо, Президент України Петро Порошенко на засіданні Ради національної безпеки наголосив, що при формуванні замовлення цього року мають бути враховані всі недоліки, що мали місце у 2016-му і висловив впевненість, що 81% державного оборонного замовлення буде профінансовано.
Як повідомляв УНН, РНБО доручила Кабміну затвердити основні показники державного оборонного замовлення на 2017 рік.