П.Порошенко: необходимо увеличить экспорт украинского оружия
Киев • УНН
КИЕВ. 27 января. УНН. Президент Украины Петр Порошенко во время заседания Совета национальной безопасности и обороны отметил необходимость увеличения экспорта украинского оружия собственного производства и разработки программы обновления производственного фонда оборонных предприятий. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Главы государства.
"Мы должны поддержать растущий спрос на украинское оружие собственного производства. Подчеркиваю, что мы не распродаем, в отличие от некоторых (предыдущих - ред.) горе-министров обороны и тех, кто принимал соответствующие решения. Мы на сегодняшний день твердо и убедительно завоевываем рынок видами вооружения, которые производятся в Украине", - отметил Глава государства.
При этом Президент напомнил, что отечественный оборонный заказ выполняется на производственных фондах, уровень износа которых составляет 67%, а на некоторых предприятиях - 80%.
"Просьба разработать, как я поручал, программу обновления производственных фондов. Без современных производственных мощностей, мы не будем иметь возможности эффективно конкурировать на мировом рынке и обеспечивать за счет внешних заказов модернизацию и разработку новейших систем вооружения. Так, как мы сейчас делаем на передовых предприятиях оборонпрома, в наших известных конструкторских бюро по ракетной отрасли, самолетостроению, бронетанковой технике", - отметил Глава государства.
Напомним, Президент Украины Петр Порошенко на заседании Совета национальной безопасности отметил, что при формировании заказа в этом году должны быть учтены все недостатки, которые имели место в 2016-м и выразил уверенность, что 81% государственного оборонного заказа будет профинансирован.
Как сообщал УНН, СНБО поручил Кабмину утвердить основные показатели государственного оборонного заказа на 2017 год.