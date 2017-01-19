П.Порошенко не братиме участі в інавгурації Д.Трампа – АП
Київ • УНН
КИЇВ. 19 січня. УНН. Президент України Петро Порошенко не братиме участі в церемонії інавгурації новообраного президента Сполучених Штатів Америки, оскільки не передбачена участь глав іноземних держав у церемонії. Про це повідомили УНН у Головному департаменті забезпечення доступу до публічної інформації Адміністрації Президента України.
“Відповідно до офіційного повідомлення Державного департаменту США, церемонія інавгурації президента Д.Трампа проходитиме у традиційному форматі, яким для іноземних країн передбачається участь в інавгурації лише глав дипломатичних місій (зокрема послів), акредитованих у Вашингтоні”, — повідомили у Головному департаменті забезпечення доступу до публічної інформації.
Таким чином, наголосили в АПУ, запрошення глав іноземних держав для участі у зазначеній церемонії не передбачається.
Нагадаємо, інавгурація новообраного президента США Дональда Трампа відбудеться 20 січня, однак святкові заходи розпочинаються вже 19 січня.
Крім того, повідомлялося про посилені заходи безпеки. За словами представників служби безпеки Білого дому, цьогоріч заявок від ЗМІ на трансляцію інавгурації надійшло у 5 разів більше, як зазвичай. До того ж, існує небезпека, пов’язана із інтернет-нападами недоброзичлиців Д.Трампа, тому безпеку будуть забезпечувати у посиленому режимі.
Як повідомляли іноземні ЗМІ, новообраний президент США Дональд Трамп зібрав на свою інавгурацію понад 100 мільйонів доларів приватних пожертвувань — це більше, ніж будь хто з його попередників.