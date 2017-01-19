П.Порошенко не будет участвовать в инаугурации Д.Трампа - АП

"Согласно официальному сообщению Государственного департамента США, церемония инаугурации президента Д.Трампа будет проходить в традиционном формате, которым для зарубежных стран предусматривается участие в инаугурации только глав дипломатических миссий (в частности послов), аккредитованных в Вашингтоне", - сообщили в Главном департаменте обеспечения доступа к публичной информации.

Таким образом, отметили в АПУ, приглашение глав иностранных государств для участия в указанной церемонии не предвидится.

Напомним, инаугурация новоизбранного президента США Дональда Трампа состоится 20 января, однако праздничные мероприятия начинаются уже 19 января.

Кроме того, сообщалось об усиленных мерах безопасности. По словам представителей службы безопасности Белого дома, в этом году заявок от СМИ на трансляцию инаугурации поступило в 5 раз больше, чем обычно. К тому же, существует опасность, связанная с интернет-нападениями недоброжелателей Д.Трампа, поэтому безопасность будут обеспечивать в усиленном режиме.

Как сообщали иностранные СМИ, новоизбранный президент США Дональд Трамп собрал на свою инаугурацию более 100 млн долларов частных пожертвований - это больше, чем кто-либо из его предшественников.