П.Порошенко назвав переваги нового реєстру відшкодування ПДВ
Київ • УНН
КИЇВ. 3 квітня. УНН. В автоматичному реєстрі відшкодування ПДВ система перевірок буде публічною, з обґрунтуваннями та визначеним терміном. Про це заявив Президент України Петро Порошенко на нараді щодо початку роботи електронного реєстру автоматичного відшкодування ПДВ, передає УНН з посиланням на прес-службу АП.
Як зазначається, серед переваг роботи системи П.Порошенко назвав скасування ручного режиму відшкодування податку і повну автоматизацію процесу: у реєстрі кожен зможе проконтролювати дату внесення заявки на відшкодування, податок відшкодовуватиметься виключно у хронологічному порядку, система перевірок буде публічною, з обґрунтуваннями та визначеним терміном.
“Передача висновку стане чітко контрольованою під визначеним терміном і ніхто не зможе відтермінувати без пояснень або скасувати чи вилучити з реєстру того чи іншого суб’єкта-платника податків”, — зазначив Президент.
Він зазначив, що останнім часом ситуація з відшкодування ПДВ кардинально змінювалася в кращий бік, але при цьому наголосив, що цей процес продовжував керуватися у ручному режимі.
“Приходить інвестор, звертається до Президента, до керівника Уряду і ми займаємось конкретним кейсом і забезпечуємо відшкодування. Сьогодні головне — не треба звертатися. Відшкодування має відбуватися автоматично”, — наголосив П.Порошенко.
Окрім того, Президент назвав запровадження електронного адміністрування повернення ПДВ одним із важливих етапів, який має величезну антикорупційну складову. За його словами, разом із введенням прозорих механізмів закупівлі газу, державних електронних закупівель через систему ProZorro, делегування фінансового ресурсу на місця в рамках децентралізації, коли громада сама вирішує куди спрямовувати кошти і має можливість контролювати їх використання за прозорим механізмом.
Нагадаємо, 1 квітня у тестовому режимі запрацював автоматичний реєстр відшкодування ПДВ.