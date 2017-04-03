П.Порошенко назвал преимущества нового реестра возмещения НДС

Как отмечается, среди преимуществ работы системы П.Порошенко назвал отмену ручного режима возмещения налога и полную автоматизацию процесса: в реестре каждый сможет проконтролировать дату внесения заявки на возмещение, налог будет возмещаться только в хронологическом порядке, система проверок будет публичной, с обоснованиями и определенным сроком.

“Передача вывода станет четко контролируемой под определенным сроком и никто не сможет отсрочить без объяснений или отменить или исключить ее из списка того или иного субъекта-налогоплательщика”, — отметил Президент.

Он отметил, что в последнее время ситуация по возмещению НДС кардинально менялась в лучшую сторону, но при этом подчеркнул, что этот процесс продолжал руководствоваться в ручном режиме.

“Приходит инвестор, обращается к Президенту, к руководителю правительства и мы занимаемся конкретным кейсом и обеспечиваем возмещения. Сегодня главное — не надо обращаться. Возмещение должно происходить автоматически”, - подчеркнул П.Порошенко.

Кроме того, Президент назвал введение электронного администрирования возврата НДС одним из важных этапов, который имеет огромную антикоррупционную составляющую. По его словам, вместе с введением прозрачных механизмов закупки газа, государственных электронных закупок через систему ProZorro, делегирование финансового ресурса на места в рамках децентрализации, когда община сама решает куда направлять средства и имеет возможность контролировать их использование за прозрачным механизмом.

Напомним, 1 апреля в тестовом режиме заработал автоматический реестр возмещения НДС.