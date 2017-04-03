П.Порошенко назвал преимущества нового реестра возмещения НДС

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 56014 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 106074 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 163292 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 119910 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 118648 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 113712 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 105071 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107265 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103738 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 155721 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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П.Порошенко назвал преимущества нового реестра возмещения НДС

П.Порошенко назвал преимущества нового реестра возмещения НДС

Киев  •  УНН

 • 10993 просмотра

КИЕВ. 3 апреля. УНН. В автоматическом реестре возмещения НДС система проверок будет публичной, с обоснованиями и определенным сроком. Об этом заявил Президент Украины Петр Порошенко на совещании о начале работы электронного реестра автоматического возмещения НДС, передает УНН со ссылкой на пресс-службу АП.

Как отмечается, среди преимуществ работы системы П.Порошенко назвал отмену ручного режима возмещения налога и полную автоматизацию процесса: в реестре каждый сможет проконтролировать дату внесения заявки на возмещение, налог будет возмещаться только в хронологическом порядке, система проверок будет публичной, с обоснованиями и определенным сроком.

“Передача вывода станет четко контролируемой под определенным сроком и никто не сможет отсрочить без объяснений или отменить или исключить ее из списка того или иного субъекта-налогоплательщика”, — отметил Президент.

Он отметил, что в последнее время ситуация по возмещению НДС кардинально менялась в лучшую сторону, но при этом подчеркнул, что этот процесс продолжал руководствоваться в ручном режиме.

“Приходит инвестор, обращается к Президенту, к руководителю правительства и мы занимаемся конкретным кейсом и обеспечиваем возмещения. Сегодня главное — не надо обращаться. Возмещение должно происходить автоматически”, - подчеркнул П.Порошенко.

Кроме того, Президент назвал введение электронного администрирования возврата НДС одним из важных этапов, который имеет огромную антикоррупционную составляющую. По его словам, вместе с введением прозрачных механизмов закупки газа, государственных электронных закупок через систему ProZorro, делегирование финансового ресурса на места в рамках децентрализации, когда община сама решает куда направлять средства и имеет возможность контролировать их использование за прозрачным механизмом.

Напомним, 1 апреля в тестовом режиме заработал автоматический реестр возмещения НДС.

Украинские Национальные Новости

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