П.Порошенко назвав орієнтири України на 2017 рік

"Наш орієнтир на 2017 – боротьба з корупцією, чесний суд, економічне пожвавлення, інвестиції, енергетична безпека, посилення обороноздатності", - сказав він.

Як повідомляв УНН, Президент України Петро Порошенко на щорічній зустрічі з послами іноземних країн, акредитованими в Україні заявив, що в 2017 році важливо зосередитись з міжнародними партнерами на питаннях модернізації української армії, оборонній, технічній та військовій співпраці.