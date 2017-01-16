П.Порошенко назвал ориентиры Украины на 2017 год
Киев • УНН
КИЕВ. 16 января. УНН. Президент Украины Петр Порошенко на ежегодной встрече с послами иностранных государств, аккредитованными в Украине рассказал об основных ориентирах Украины в 2017 году, передает УНН со ссылкой на Twitter П.Порошенко.
"Наш ориентир 2017 - борьба с коррупцией, честный суд, экономическое оживление, инвестиции, энергетическая безопасность, усиление обороноспособности", - сказал он.
Как сообщал УНН, Президент Украины Петр Порошенко на ежегодной встрече с послами иностранных государств, аккредитованными в Украине заявил, что в 2017 году важно сосредоточиться с международными партнерами на вопросах модернизации украинской армии, оборонного, технического и военного сотрудничества.