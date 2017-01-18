П.Порошенко назвав кібератаки РФ частиною її глобальної гібридної війни

“Росія проводить кібератаки не лише проти України, а й проти інших країн. Це частина її глобальної гібридної війни”, — цитує слова Президента прес-секретар.

Як повідомляв УНН, розвідка США стверджує, що президент Росії Володимир Путін в 2016 році створив спеціальну програму з надання впливу на демократичний процес обрання нового президента США з метою перешкодити кандидату від Демократичної партії Хілларі Клінтон здобути перемогу на виборах.