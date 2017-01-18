П.Порошенко назвав кібератаки РФ частиною її глобальної гібридної війни
Київ • УНН
КИЇВ. 18 січня. УНН. Президент України Петро Порошенко в інтерв’ю Reuters заявив, що кібератаки Російської Федерації є частиною її глобальної гібридної війни. Слова Глави держави у своєму мікроблозі у Twitter процитував його прес-секретар Святослав Цеголко, передає УНН.
“Росія проводить кібератаки не лише проти України, а й проти інших країн. Це частина її глобальної гібридної війни”, — цитує слова Президента прес-секретар.
Як повідомляв УНН, розвідка США стверджує, що президент Росії Володимир Путін в 2016 році створив спеціальну програму з надання впливу на демократичний процес обрання нового президента США з метою перешкодити кандидату від Демократичної партії Хілларі Клінтон здобути перемогу на виборах.