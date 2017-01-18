П.Порошенко назвал кибератаки РФ частью ее глобальной гибридной войны

"Россия проводит кибератаки не только против Украины, но и против других стран. Это часть ее глобальной гибридной войны", - цитирует слова Президента пресс-секретарь.

Как сообщал УНН, разведка США утверждает, что президент России Владимир Путин в 2016 году создал специальную программу по оказанию влияния на демократический процесс избрания нового президента США с целью помешать кандидату от Демократической партии Хиллари Клинтон победить на выборах.