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П.Порошенко назвал кибератаки РФ частью ее глобальной гибридной войны

П.Порошенко назвал кибератаки РФ частью ее глобальной гибридной войны

Киев • УНН

 • 6822 просмотра

КИЕВ. 18 января. УНН. Президент Украины Петр Порошенко в интервью Reuters заявил, что кибератаки Российской Федерации являются частью ее глобальной гибридной войны. Слова Главы государства в своем микроблоге в Twitter процитировал его пресс-секретарь Святослав Цеголко, передает УНН.

"Россия проводит кибератаки не только против Украины, но и против других стран. Это часть ее глобальной гибридной войны", - цитирует слова Президента пресс-секретарь.

Как сообщал УНН, разведка США утверждает, что президент России Владимир Путин в 2016 году создал специальную программу по оказанию влияния на демократический процесс избрания нового президента США с целью помешать кандидату от Демократической партии Хиллари Клинтон победить на выборах.

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