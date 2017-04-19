П.Порошенко назвав багатообіцяючим рішення Міжнародного суду ООН
Київ • УНН
КИЇВ. 19 квітня. УНН. Президент України Петро Порошенко назвав багатообіцяючим рішення Міжнародного суду ООН в Гаазі за позовами України проти Росії та зазначив, що Україна на правильному шляху. Про це він повідомив представникам ЗМІ у Лондоні, коментуючи рішення суду в Гаазі, передає УНН з посиланням на прес-служба Глави держави.
“Це дуже багатообіцяюче рішення в Гаазі, коли по обидвом судових позовам була визнана юрисдикція Міжнародного суду в Гаазі. Ми впевнені в тому, що сьогодні ми на правильному шляху. Ми сподіваємось на успішний розгляд зазначених справ”, — сказав Президент.
Нагадаємо, сьогодні, 19 квітня, Міжнародний суд ООН не побачив умов, необхідних для визначення додаткових заходів відносно прав, які порушуються в Україні на основі Конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму.
Також Міжнародний суд ООН визначив, що Росія має утриматися від обмежень відносно Меджлісу кримськотатарського народу та забезпечити доступність освіти у Криму українською мовою.