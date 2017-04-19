П.Порошенко назвал перспективным решение Международного суда ООН
Киев • УНН
КИЕВ. 19 апреля. УНН. Президент Украины Петр Порошенко назвал перспективным решение Международного суда ООН в Гааге по искам Украина против России и отметил, что Украина на правильном пути. Об этом он сообщил представителям СМИ в Лондоне, комментируя решение суда в Гааге, передает УНН со ссылкой на пресс-службу главы государства.
"Это очень многообещающе решение в Гааге, когда по обоим судебных искам была признана юрисдикция Международного суда в Гааге. Мы уверены в том, что сегодня мы на правильном пути. Мы надеемся на успешное рассмотрение указанных дел", - сказал Президент.
Напомним, сегодня, 19 апреля, Международный суд ООН не увидел условий, необходимых для определения дополнительных мер в отношении прав, которые нарушаются в Украине на основе Конвенции о борьбе с финансированием терроризма.
Также Международный суд ООН определил, что Россия должна воздержаться от ограничений в отношении Меджлиса крымскотатарского народа и обеспечить доступность образования в Крыму на украинском языке.