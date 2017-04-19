П.Порошенко назвал перспективным решение Международного суда ООН

"Это очень многообещающе решение в Гааге, когда по обоим судебных искам была признана юрисдикция Международного суда в Гааге. Мы уверены в том, что сегодня мы на правильном пути. Мы надеемся на успешное рассмотрение указанных дел", - сказал Президент.

Напомним, сегодня, 19 апреля, Международный суд ООН не увидел условий, необходимых для определения дополнительных мер в отношении прав, которые нарушаются в Украине на основе Конвенции о борьбе с финансированием терроризма.

Также Международный суд ООН определил, что Россия должна воздержаться от ограничений в отношении Меджлиса крымскотатарского народа и обеспечить доступность образования в Крыму на украинском языке.