П.Порошенко наступного тижня телефоном поспілкується із А.Меркель та Ф.Олландом - АП (доповнено)
Київ • УНН
КИЇВ. 30 березня. УНН. Президент України Петро Порошенко наступного тижня проведе тристоронню телефонну розмову з канцлером Німеччини Ангелою Меркель і президентом Франції Франсуа Оландом. Про це у Twitter написав речник Глави української держави Святослав Цеголко, передає УНН.
"Наступного тижня відбудеться тристороння телефонна розмова з канцлером Німеччини і Президентом Франції", - написав С.Цеголко.
Наступного тижня відбудеться тристороння телефонна розмова з канцлером Німеччини і Президентом Франції.— Svyatoslav Tsegolko (@STsegolko) 30 березня 2017 р.
Нагадаємо, під час робочого візиту на Мальту Президент України Петро Порошенко зустрівся з канцлером Німеччини Ангелою Меркель.