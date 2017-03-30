П.Порошенко на следующей неделе поговорит по телефону с А.Меркель и Ф.Олландом - АП (дополнено)
Киев • УНН
КИЕВ. 30 марта. УНН. Президент Украины Петр Порошенко на следующей неделе проведет трехсторонний телефонный разговор с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Франсуа Олландом. Об этом в Twitter написал представитель Главы украинского государства Святослав Цеголко, передает УНН.
"На следующей неделе состоится трехсторонний телефонный разговор с канцлером Германии и президентом Франции", - написал С.Цеголко.
На следующей неделе состоится трехсторонняя телефонный разговор с канцлером Германии и президентом Франции.- Svyatoslav Tsegolko (@STsegolko) 30 марта 2017
Напомним, во время рабочего визита на Мальту Президент Украины Петр Порошенко встретился с канцлером Германии Ангелой Меркель.