П.Порошенко на следующей неделе поговорит по телефону с А.Меркель и Ф.Олландом - АП (дополнено)

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 56000 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 106068 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 163282 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 119904 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 118645 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 113709 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 105069 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107265 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103738 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 155718 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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П.Порошенко на следующей неделе поговорит по телефону с А.Меркель и Ф.Олландом - АП (дополнено)

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 30 марта. УНН. Президент Украины Петр Порошенко на следующей неделе проведет трехсторонний телефонный разговор с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Франсуа Олландом. Об этом в Twitter написал представитель Главы украинского государства Святослав Цеголко, передает УНН.

"На следующей неделе состоится трехсторонний телефонный разговор с канцлером Германии и президентом Франции", - написал С.Цеголко.

На следующей неделе состоится трехсторонняя телефонный разговор с канцлером Германии и президентом Франции.

- Svyatoslav Tsegolko (@STsegolko) 30 марта 2017

Напомним, во время рабочего визита на Мальту Президент Украины Петр Порошенко встретился с канцлером Германии Ангелой Меркель.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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