П.Порошенко наголосив на важливості співпраці в оборонній сфері з міжнародними партнерами у 2017 р.
Київ • УНН
КИЇВ. 16 січня. УНН. Президент України Петро Порошенко на щорічній зустрічі з послами іноземних країн, акредитованими в Україні заявив, що в 2017 році важливо зосередитись з міжнародними партнерами на питаннях модернізації української армії, оборонній, технічній та військовій співпраці, передає УНН.
"Модернізація української армії, військова, технічна та оборонна співпраця з вами, наші партнери, це ціль та компас на 2017 рік", - сказав П.Порошенко.
Як повідомляв УНН, Президент України обговорив із А.Меркель та Ф.Олландом стан виконання мінських угод.