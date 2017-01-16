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Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

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П.Порошенко наголосив на важливості співпраці в оборонній сфері з міжнародними партнерами у 2017 р.

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 січня. УНН. Президент України Петро Порошенко на щорічній зустрічі з послами іноземних країн, акредитованими в Україні заявив, що в 2017 році важливо зосередитись з міжнародними партнерами на питаннях модернізації української армії, оборонній, технічній та військовій співпраці, передає УНН.

"Модернізація української армії, військова, технічна та оборонна співпраця з вами, наші партнери, це ціль та компас на 2017 рік", - сказав П.Порошенко.

Як повідомляв УНН, Президент України обговорив із А.Меркель та Ф.Олландом стан виконання мінських угод.

Українські Національні Новини

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