П.Порошенко подчеркнул важность сотрудничества в оборонной сфере с международными партнерами в 2017 году
Киев • УНН
КИЕВ. 16 января. УНН. Президент Украины Петр Порошенко на ежегодной встрече с послами иностранных государств, аккредитованными в Украине заявил, что в 2017 году важно сосредоточиться с международными партнерами на вопросах модернизации украинской армии, оборонном, техническом и военном сотрудничестве, передает УНН.
"Модернизация украинской армии, военное, техническое и оборонное сотрудничество с вами, наши партнеры, это цель и компас на 2017 год", - сказал П.Порошенко.
Как сообщал УНН, Президент Украины обсудил с А.Меркель и Ф.Олландом состояние выполнения минских соглашений.