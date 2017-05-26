П.Порошенко наголосив на важливості паромного сполучення з Туреччиною
Київ • УНН
КИЇВ. 26 травня. УНН. Започаткування прямого паромного сполучення від одеського до турецького порту є на сьогодні дуже важливим. Про це повідомив Президент України Петро Порошенко під час візиту до Одеси, передає УНН.
“Я переконаний, що активна ділова присутність Туреччини в Одесі, започаткування прямого паромного сполучення між портом Хадарапша в Стамбулі та Одесою є сьогодні дуже важливим”, — наголосив Президент.
Нагадаємо, сьогодні до Одеси із робочим візитом приїхав Президент України Петро Порошенко.