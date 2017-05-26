П.Порошенко подчеркнул важность паромного сообщения с Турцией
Киев • УНН
КИЕВ. 26 мая. УНН. Начало прямого паромного сообщения от одесского в турецкий порт является сегодня очень важным. Об этом сообщил Президент Украины Петр Порошенко во время визита в Одессу, передает УНН.
“Я убежден, что активная деловая присутствие Турции в Одессе, начало прямого паромного сообщения между портом Хадарапша в Стамбуле и Одессой есть сегодня очень важным”, — подчеркнул Президент.
Напомним, сегодня в Одессу с рабочим визитом приехал Президент Украины Петр Порошенко.