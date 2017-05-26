П.Порошенко подчеркнул важность паромного сообщения с Турцией

“Я убежден, что активная деловая присутствие Турции в Одессе, начало прямого паромного сообщения между портом Хадарапша в Стамбуле и Одессой есть сегодня очень важным”, — подчеркнул Президент.

Напомним, сегодня в Одессу с рабочим визитом приехал Президент Украины Петр Порошенко.