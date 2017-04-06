П.Порошенко наголосив на “плані Маршала” для України
Київ • УНН
КИЇВ. 6 квітня. УНН. Президент України Петро Порошенко заявив, що Україні потрібен свій “план Маршала”. Про це він сьогодні заявив під час Київського безпекового форуму, передає кореспондент УНН.
“Україні потрібен свій "план Маршала", такий самий план, який допомагав відновити Європу після попели Другої світової війни. І ми сподіваємося, що європейські країни стануть поруч з Україною”, — наголосив він.
Також Президент подякував Європейській народній партії за підтримку, яка була проявлена на мальтійському форумі, а також балтійським країнам.
Нагадаємо, Європарламент підтримав надання "безвізу" Україні.
Як повідомляв УНН, Міжнародні резерви України зросли до 16,7 млрд дол. завдяки траншу від Міжнародного валютного фонду та макрофінансової допомоги Євросоюзу.