П.Порошенко отметил на "плане Маршалла" для Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 6 апреля. УНН. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Украине нужен свой "план Маршалла". Об этом он сегодня заявил во время Киевского форума по безопасности, передает корреспондент УНН.
"Украине нужен свой "план Маршалла", такой же план, который помогал восстановить Европу после пепла Второй мировой войны. И мы надеемся, что европейские страны станут рядом с Украиной", - подчеркнул он.
Также Президент поблагодарил Европейскую народную партию за поддержку, которая была проявлена на мальтийском форуме, а также балтийским странам.
Напомним, Европарламент поддержал предоставление "безвизовых" Украина .
Как сообщал УНН, Международные резервы Украины выросли до 16,7 млрд долл. благодаря транша от Международного валютного фонда и макрофинансовой помощи Евросоюза .