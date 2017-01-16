П.Порошенко: надання"безвізу" Україні є важливим елементом для повернення Криму та Донбасу
Київ • УНН
КИЇВ. 16 січня. УНН. Президент України Петро Порошенко заявив, що в цьому році Угода про асоціацію та "безвіз" мають бути запровадженні, бо вони важливі для мирного повернення Донбасу та Криму. Про це він заявив на щорічній зустрічі з послами іноземних країн, акредитованих в Україні, передає УНН з посиланням на Twitter П.Порошенка.
"У 2017 Угода про асоціацію та безвізовий режим мають стати юридично доконаним фактом – важливий елемент мирного повернення Донбасу та Криму", - сказав він.
Як повідомляв УНН, 16 січня Президент України Петро Порошенко під час телефонної розмови з федеральним канцлером Німеччини Ангелою Меркель та президентом Франції Франсуа Олландом дійшли згоди щодо необхідності продовження роботи з підготовки дорожньої карти імплементації Мінських домовленостей.
Крім того, Президент України Петро Порошенко, канцлер ФРН Ангела Меркель та президент Франції Франсуа Олланд висловили впевненість у завершенні найближчим часом процесу ратифікації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС та запровадженні безвізового режиму для громадян України.