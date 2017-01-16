П.Порошенко: предоставление "безвиза" Украине является важным элементом для возвращения Крыма и Донбасса
Киев • УНН
КИЕВ. 16 января. УНН. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что в этом году Соглашение об ассоциации и "безвиз" должны быть введены, потому что они важны для мирного возвращения Донбасса и Крыма. Об этом он заявил на ежегодной встрече с послами иностранных государств, аккредитованных в Украине, передает УНН со ссылкой на Twitter П.Порошенко.
"В 2017 Соглашение об ассоциации и безвизовый режим должны стать юридически свершившимся фактом - важный элемент мирного возвращения Донбасса и Крыма", - сказал он.
Как сообщал УНН, 16 января Президент Украины Петр Порошенко во время телефонного разговора с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Франсуа Олландом договорились о необходимости продолжения работы по подготовке дорожной карты имплементации Минских договоренностей.
Кроме того, Президент Украины Петр Порошенко, канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Франсуа Олланд выразили уверенность в завершении в ближайшее время процесса ратификации Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС и введении безвизового режима для граждан Украины.