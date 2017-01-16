П.Порошенко: предоставление "безвиза" Украине является важным элементом для возвращения Крыма и Донбасса

КИЕВ. 16 января. УНН. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что в этом году Соглашение об ассоциации и "безвиз" должны быть введены, потому что они важны для мирного возвращения Донбасса и Крыма. Об этом он заявил на ежегодной встрече с послами иностранных государств, аккредитованных в Украине, передает УНН со ссылкой на Twitter П.Порошенко.