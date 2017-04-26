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П.Порошенко на зустрічі з О.Лукашенком порушить питання військової співпраці Білорусі з РФ - політолог

Київ • УНН

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Не треба забувати, наголосив експерт, що Білорусь залишається надійним союзником Росії

КИЇВ. 26 квітня. УНН. Президент України Петро Порошенко під час зустрічі з білоруським колегою Олександром Лукашенком обов’язково порушить питання про подальшу військову співпрацю Білорусі з Російською Федерацією. Таку думку висловив у коментарі УНН політолог Володимир Фесенко.

“Питання безпеки є дуже важливими. І, я думаю, їх обов’язково будуть обговорювати. Просто, у сторін різний інтерес. Лукашенко зацікавлений у тому, кажучи риторикою Лукашенка, щоб "через кордон не потрапляла в Білорусь революційна зараза“. Щоб не було певного поблажливого ставлення у перетинанні кордону людям зі зброєю і тим, хто схильний до якихось революційних вчинків. От що цікавить Лукашенка”, — вважає політолог.

Українську сторону, на думку В.Фесенка, в першу чергу цікавить надійність українсько-білоруського кордону.

“Нас цікавить те, щоб наш північний кордон, кордон з Білоруссю, був надійним. І щоб не було ризиків, провокацій і, не дай Бог, військового вторгнення Росією через українсько-білоруський кордон. Тому, я думаю, що Порошенко обов’язково буде цікавитися, як буде далі розвиватися військова співпраця Білорусі й Росії, зокрема, питання про авіабазу, яке зависло певною мірою за останній рік-півтора. Потім — питання про ці навчання (спільні військові російсько-білоруські навчання "Запад-2017“, які заплановані на вересень — ред.), оскільки багато галасу навколо них, побоювання, підозри”, — наголосив він.

Поміж цим, В.Фесенко розповів, що йому деякі достатньо впливові й інформовані люди розповідали в Білорусі, що з боку Росії свого часу були намагання через Білорусь впливати на українські події. “Навіть обговорювалися плани і військових операцій з півночі. Але Білорусь відмовила”, — сказав він.

За словами політолога, Білорусь намагається зберігати дуже відносний нейтралітет.

“Лукашенко проводить подвійну політику — "і нашим, і вашим“. Він хоче зберігати нормальні конструктивні, добросусідські відносини з Україною. Він певною мірою час від часу заграє з Заходом. Іноді конфліктує, фрондує з путінською Росією, вибиває якісь пільги і додаткові гроші з неї. Але все-одно він залишається надійним союзником Росії”, — підкреслив він.

“Але хоча б відносний нейтралітет, не участь Білорусі в різних агресивних акціях, які влаштовує час від часу Росія, для нас теж важливо. І хоча б це завдання мінімум треба вирішувати у двосторонніх відносинах з Білоруссю. Крім розвитку добросусідських відносин і поліпшення соціально-економічних стосунків”, — сказав експерт.

В.Фесенко резюмував, що при всій різниці політичних систем, ідеологічних серйозних розбіжностей, у нас з Білоруссю достатньо добросусідські відносини, і керівники обох країн намагаються і підтримати, і розвивати саме такий стан двосторонніх відносин.

Нагадаємо, 26 квітня Президент України Петро Порошенко зустрінеться з Президентом Республіки Білорусь Олександром Лукашенком, лідери двох країн, зокрема, вшанують пам’ять загиблих у Чорнобильській катастрофі.

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