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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

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П.Порошенко на встрече с А.Лукашенко поставит вопрос военного сотрудничества Беларуси с РФ - политолог

П.Порошенко на встрече с А.Лукашенко поставит вопрос военного сотрудничества Беларуси с РФ - политолог

Киев  •  УНН

 • 18154 просмотра

Не надо забывать, подчеркнул эксперт, что Беларусь остается надежным союзником России

КИЕВ. 26 апреля. УНН. Президент Украины Петр Порошенко во время встречи с белорусским коллегой Александром Лукашенко обязательно поднимет вопрос о дальнейшем военном сотрудничестве Беларуси с Российской Федерацией. Такое мнение высказал УНН в комментарии политолог Владимир Фесенко.

"Вопрос безопасности очень важен. И, я думаю, их обязательно будут обсуждать. Просто, у сторон разный интерес. Лукашенко заинтересован в том, говоря риторикой Лукашенко, чтобы "через границу не попадала в Беларусь революционная зараза". Чтобы не было определенного снисходительного отношения в пересечении границы людьми с оружием и теми, кто склонен к каким-то революционным поступкам. Вот что интересует Лукашенко", - считает политолог.

Украинскую сторону, по мнению В.Фесенко, в первую очередь интересует надежность белорусско-украинской границы.

"Нас интересует то, чтобы наша северная граница, граница с Беларусью, была надежной. И чтобы не было рисков, провокаций и, не дай Бог, военного вторжения Россией через белорусско-украинскую границу. Поэтому, я думаю, что Порошенко обязательно будет интересоваться, как будет дальше развиваться военное сотрудничество Беларуси и России, в частности, вопрос об авиабазе, который завис в определенной степени за последний год-полтора. Затем - вопрос об этих учениях (совместные военные российско-белорусские учения "Запад-2017", которые запланированы на сентябрь - ред.), Поскольку много шума вокруг них, опасений, подозрений", - подчеркнул он.

Между этим, В.Фесенко рассказал, что ему некоторые достаточно влиятельные и информированные люди рассказывали в Беларуси, что со стороны России в свое время были попытки через Беларусь влиять на украинские события. "Даже обсуждались планы и военных операций с севера. Но Беларусь отказала", - сказал он.

По словам политолога, Беларусь пытается сохранять очень относительный нейтралитет.

"Лукашенко проводит двойную политику - "и нашим, и вашим". Он хочет сохранять нормальные конструктивные, добрососедские отношения с Украиной. Он в определенной степени иногда заигрывает с Западом. Иногда конфликтует, фрондирует с путинской Россией, выбивает какие-то льготы и дополнительные деньги из нее. Но все равно он остается надежным союзником России", - подчеркнул он.

"Но хотя бы относительный нейтралитет, неучастие Беларуси в различных агрессивных акциях, которые устраивает время от времени Россия, для нас тоже важно. И хотя бы эту задачу минимум надо решать в двусторонних отношениях с Беларусью. Кроме развития добрососедских отношений и улучшения социально-экономических отношений", - сказал эксперт.

В.Фесенко резюмировал, что при всей разнице политических систем, идеологических серьезных разногласий, у нас с Беларусью достаточно добрососедские отношения, и руководители обеих стран пытаются и поддержать, и развивать именно такое состояние двусторонних отношений.

Напомним, 26 апреля Президент Украины Петр Порошенко встретится с Президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко, лидеры двух стран, в частности, почтят память погибших в Чернобыльской катастрофе.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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