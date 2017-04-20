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П.Порошенко: на окупованій території стоїть понад 700 російських танків і 300 РСЗВ

П.Порошенко: на окупованій території стоїть понад 700 російських танків і 300 РСЗВ

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 квітня. УНН. Президент Петро Порошенко зазначив, що на Донбасі справжня війна, а не заморожений конфлікт, при цьому на окупованій українській території перебуває понад 700 російських танків, понад 1250 артилерійських систем, понад 300 ракетних систем залпового вогню, передає УНН з посиланням на прес-службу АП.

"Дехто намагається називати це (ситуацію на Донбасі - ред.) замороженим конфліктом. Наголошую, що він не заморожений. А це - гаряча російська агресія проти моєї країни", - підкреслив Глава держави в інтерв'ю телеканалу Sky News.

Він повідомив, що з початку року Україна втратила 69 військових і ще понад 420 - поранені.

"Хіба це заморожений конфлікт? Це - справжня гаряча війна. Це реальна агресія", - наголосив Президент.

Він зазначив, що "на окупованій українській території перебуває понад 700 російських танків, понад 1250 артилерійських систем, понад 300 ракетних систем залпового вогню".

П.Порошенко підкреслив, що тиск на Росію має бути продовжений, щоб зупинити вбивства українців. Президент вкотре наголосив на важливості світової солідарності з Україною.

"Санкції - механізм, щоб тримати Путіна за столом переговорів. Путін платить високу ціну через санкції", - зазначив Глава держави. Він подякував США, ЄС, Великій Британії, Японії, Канаді, Австралії за підтримку України.

Президент також підкреслив, що Росія веде "гібридну війну" проти інших країн, яка включає елементи кібератак, фінансування популістів та антиурядові рухи для дестабілізації внутрішньої ситуації.

"Росія не хоче мати сильну і об'єднану Європу. Росія не хоче мати сильну і об'єднану Велику Британію. Вона прагне роз'єднання, провокування конфліктів. Радий, що ці плани РФ не дуже ефективні", - зазначив П.Порошенко.

Нагадаємо, у Міноборони розповіли про російське озброєння біля кордону з Україною і в Криму.

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