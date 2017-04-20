П.Порошенко: на оккупированной территории стоит более 700 российских танков и 300 РСЗО

"Кое-кто пытается называть это (ситуацию на Донбассе - ред.) замороженным конфликтом. Подчеркиваю, что он не заморожен. А это - горячая русская агрессия против моей страны", - подчеркнул Глава государства в интервью телеканалу Sky News.

Он сообщил, что с начала года Украина потеряла 69 военных и еще более 420 - ранены.

"Разве это замороженный конфликт? Это - настоящая горячая война. Это реальная агрессия", - подчеркнул Президент.

Он отметил, что "на оккупированной украинской территории находится более 700 российских танков, более 1250 артиллерийских систем, свыше 300 ракетных систем залпового огня".

П.Порошенко подчеркнул, что давление на Россию должно быть продлено, чтобы остановить убийства украинцев. Президент еще раз подчеркнул важность мировой солидарности с Украиной.

"Санкции - механизм, чтобы держать Путина за столом переговоров. Путин платит высокую цену за санкции", - отметил Глава государства. Он поблагодарил США, ЕС, Великобританию, Японию, Канаду, Австралию за поддержку Украины.

Президент также подчеркнул, что Россия ведет "гибридную войну" против других стран, которая включает элементы кибератак, финансирование популистов и антиправительственные движения для дестабилизации внутренней ситуации.

"Россия не хочет иметь сильную и объединенную Европу. Россия не хочет иметь сильную и объединенную Великобританию. Она стремится к разъединению, провоцированию конфликтов. Рад, что эти планы РФ не очень эффективны", - отметил П.Порошенко.

Напомним, в Минобороны рассказали о российском вооружении у границы с Украиной и в Крыму.