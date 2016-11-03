П.Порошенко: ми не можемо чекати роки на результати реформ
Київ • УНН
КИЇВ. 3 листопада. УНН. Аналізуючи досвід інших країн, перші результати реформ прийдуть через кілька років, проте Україна не має часу, результати реформ потрібні вже зараз. Про це Президент України Петро Порошенко повідомив під час візиту до Львова на 16-й міжнародний економічний форум, передає кореспондент УНН.
“Аналіз досвіду багатьох країн свідчить про досягнення перших результатів змін через 3-7 років після їхнього початку. Сингапур, який є зразком боротьби з корупцією, перші результати отримав через 16 років. В нас немає 16 років, ми не маємо навіть 16 місяців. Результати реформ нам потрібні вже зараз”, — сказав Президент.