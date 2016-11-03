П.Порошенко: мы не можем ждать годы на результаты реформ

"Анализ опыта многих стран свидетельствует о достижении первых результатов изменений через 3-7 лет после их начала. Сингапур, который является образцом борьбы с коррупцией, первые результаты получил через 16 лет. У нас нет 16 лет, мы не имеем даже 16 месяцев. Результаты реформ нам нужны уже сейчас ", - сказал Президент.