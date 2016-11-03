П.Порошенко: мы не можем ждать годы на результаты реформ
Киев • УНН
КИЕВ. 3 ноября. УНН. Анализируя опыт других стран, первые результаты реформ придут через несколько лет, однако Украина не имеет времени, результаты реформ нужны уже сейчас. Об этом Президент Украины Петр Порошенко сообщил во время визита во Львов на 16-й международный экономический форум, передает корреспондент УНН.
"Анализ опыта многих стран свидетельствует о достижении первых результатов изменений через 3-7 лет после их начала. Сингапур, который является образцом борьбы с коррупцией, первые результаты получил через 16 лет. У нас нет 16 лет, мы не имеем даже 16 месяцев. Результаты реформ нам нужны уже сейчас ", - сказал Президент.