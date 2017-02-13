П.Порошенко і В.Гройсман сьогодні проведуть зустрічі з прем'єром Молдови
Київ • УНН
КИЇВ. 13 лютого. УНН. Президент України Петро Порошенко і Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман у понеділок у Києві проведуть переговори з прем’єр-міністром Республіки Молдова Павлом Філіпом, передає УНН.
Так, зустріч В.Гройсмана і П.Філіпа очікується близько 10:00.
"Глави двох урядів обговорять першочергові питання українсько-молдовського співробітництва", - сказано у повідомленні прес-служби уряду.
Після завершення переговорів заплановано заяви В.Гройсмана та П.Філіпа для представників засобів масової інформації.
"У понеділок, 13 лютого Президент України Петро Порошенко проведе переговори з прем’єр-міністром Республіки Молдова Павлом Філіпом", - йдеться у повідомленні.
Як зазначається, церемонія зустрічі відбудеться на ґанку Будинку Городецького о 12:00.
Згодом, близько 12:45, П.Порошенко та П.Філіп зроблять заяви для преси.
Нагадаємо, П.Порошенко провів зустріч з президентом Словенії Б.Пахором.