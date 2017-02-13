П.Порошенко и В.Гройсман сегодня проведут встречи с премьером Молдовы
Киев • УНН
КИЕВ. 13 февраля. УНН. Президент Украины Петр Порошенко и премьер-министр Украины Владимир Гройсман в понедельник в Киеве проведут переговоры с премьер-министром Республики Молдова Павлом Филипом, передает УНН.
Так, встреча В.Гройсмана и П.Филипа ожидается около 10:00.
"Главы двух правительств обсудят первоочередные вопросы украинского-молдавского сотрудничества", - говорится в сообщении пресс-службы правительства.
После завершения переговоров запланировано заявления В.Гройсмана и П.Филипа для представителей средств массовой информации.
"В понедельник, 13 февраля Президент Украины Петр Порошенко проведет переговоры с премьер-министром Республики Молдова Павлом Филипом", - говорится в сообщении.
Как отмечается, церемония встречи состоится на крыльце Дома Городецкого в 12:00.
Впоследствии, около 12:45, П.Порошенко и П.Филип сделают заявления для прессы.