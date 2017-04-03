П.Порошенко і лідери ФРН та Франції підтвердили важливість роботи з імплементації мінських угод (доповнено)

"Лідери України, Німеччини та Франції підтвердили важливість подальшої роботи у напрямку імплементації мінських домовленостей", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, Президент України наголосив на важливості звільнення усіх заручників, які перебувають в окупованому Донбасі та в Росії.

Крім того, Президент Петро Порошенко подякував Ангелі Меркель та Франсуа Олланду за підтримку у впровадженні безвізового режиму для українців.

Нагадаємо, лідери України, ФРН і Франції вказали на необхідність консолідації "режиму тиші" на Донбасі.