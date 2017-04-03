П.Порошенко і лідери ФРН та Франції підтвердили важливість роботи з імплементації мінських угод (доповнено)
Київ • УНН
КИЇВ. 3 квітня. УНН. Президент України Петро Порошенко провів телефонну розмову з канцлером ФРН Ангелою Меркель та президентом Франції Франсуа Олландом, під час якої сторони підтвердили важливість роботи з імплементації мінських угод, передає УНН з посиланням на прес-службу АП.
"Лідери України, Німеччини та Франції підтвердили важливість подальшої роботи у напрямку імплементації мінських домовленостей", - йдеться у повідомленні.
Як зазначається, Президент України наголосив на важливості звільнення усіх заручників, які перебувають в окупованому Донбасі та в Росії.
Крім того, Президент Петро Порошенко подякував Ангелі Меркель та Франсуа Олланду за підтримку у впровадженні безвізового режиму для українців.
Нагадаємо, лідери України, ФРН і Франції вказали на необхідність консолідації "режиму тиші" на Донбасі.