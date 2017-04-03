П.Порошенко и лидеры ФРГ и Франции подтвердили важность работы по имплементации минских соглашений (дополнено)

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 55910 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 106050 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 163257 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 119887 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 118634 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 113705 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 105066 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107264 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103735 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 155707 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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П.Порошенко и лидеры ФРГ и Франции подтвердили важность работы по имплементации минских соглашений (дополнено)

П.Порошенко и лидеры ФРГ и Франции подтвердили важность работы по имплементации минских соглашений (дополнено)

Киев  •  УНН

 • 12852 просмотра

КИЕВ. 3 апреля. УНН. Президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор с канцлером ФРГ Ангелой Меркель и президентом Франции Франсуа Олландом, во время которого стороны подтвердили важность работы по имплементации минских соглашений, передает УНН со ссылкой на пресс-службу АП.

"Лидеры Украины, Германии и Франции подтвердили важность дальнейшей работы в направлении имплементации минских договоренностей", - говорится в сообщении.

Как отмечается, Президент Украины отметил важность освобождения всех заложников, находящихся на территории оккупированного Донбасса и в России.

Кроме того, Президент Петр Порошенко поблагодарил Ангелу Меркель и Франсуа Олланда за поддержку по введению безвизового режима для украинцев.

Напомним, лидеры Украины, ФРГ и Франции указали на необходимость консолидации "режима тишины" на Донбассе.

Украинские Национальные Новости

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