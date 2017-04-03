П.Порошенко и лидеры ФРГ и Франции подтвердили важность работы по имплементации минских соглашений (дополнено)
Киев • УНН
КИЕВ. 3 апреля. УНН. Президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор с канцлером ФРГ Ангелой Меркель и президентом Франции Франсуа Олландом, во время которого стороны подтвердили важность работы по имплементации минских соглашений, передает УНН со ссылкой на пресс-службу АП.
"Лидеры Украины, Германии и Франции подтвердили важность дальнейшей работы в направлении имплементации минских договоренностей", - говорится в сообщении.
Как отмечается, Президент Украины отметил важность освобождения всех заложников, находящихся на территории оккупированного Донбасса и в России.
Кроме того, Президент Петр Порошенко поблагодарил Ангелу Меркель и Франсуа Олланда за поддержку по введению безвизового режима для украинцев.
Напомним, лидеры Украины, ФРГ и Франции указали на необходимость консолидации "режима тишины" на Донбассе.