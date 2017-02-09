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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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П.Порошенко і голова МЗС Литви обговорили загострення ситуації на Донбасі

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 лютого. УНН. Президент України Петро Порошенко провів зустріч з міністром закордонних справ Литовської Республіки Лінасом Лінкявічусом, під час якої сторони обговорили загострення ситуації на Донбасі у зв'язку з останніми обстрілами Авдіївки, передає УНН з посиланням на прес-службу Глави держави.

П.Порошенко і голова МЗС Литви обговорили загострення ситуації на Донбасі

“Сторони обговорили ситуацію на Донбасі, зокрема її загострення у зв’язку з останніми обстрілами Авдіївки з боку російсько-терористичних військ, та наголосили на першочерговій необхідності дотримання режиму повного припинення вогню. Було відзначено важливість подальших скоординованих міжнародних зусиль для протидії агресивним діям Росії, передусім шляхом продовження застосування відповідних санкцій”, — йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що Президент висловив вдячність за послідовну позицію Литви стосовно підтримки суверенітету і територіальної цілісності України, засудження російської агресії, в тому числі окупації Криму.

Як повідомляв УНН, Президент України Петро Порошенко подякував Греції за тверду підтримку України, зокрема, він розповів про поточну ситуацію на Донбасі.

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