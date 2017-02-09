П.Порошенко и глава МИД Литвы обсудили обострение ситуации на Донбассе

"Стороны обсудили ситуацию на Донбассе, в частности ее обострение в связи с последними обстрелами Авдеевки со стороны российско-террористических войск, и отметили первоочередную необходимость соблюдения режима полного прекращения огня. Была отмечена важность дальнейших скоординированных международных усилий для противодействия агрессивным действиям России, прежде всего путем продолжения применения соответствующих санкций ", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что Президент выразил благодарность за последовательную позицию Литвы относительно поддержки суверенитета и территориальной целостности Украины, осуждение российской агрессии, в том числе оккупации Крыма.

Как сообщал УНН, Президент Украины Петр Порошенко поблагодарил Грецию за твердую поддержку Украины, в частности, он рассказал о текущей ситуации на Донбассе .