П.Порошенко і Д.Туск засудили спрямовані на порушення мінських угод дії РФ (доповнено)
Київ • УНН
КИЇВ. 30 березня. УНН. Президент України Петро Порошенко під час робочого візиту до Мальти зустрівся з президентом Європейської ради Дональдом Туском, під час зустрічі сторони засудили дії Росії, спрямовані на порушення мінських домовленостей та підрив мирного процесу на Донбасі, передає УНН з посиланням на прес-службу АП.
"Лідери обговорили останні події на Донбасі і засудили дії Росії, спрямовані на порушення Мінських домовленостей та підрив мирного процесу. Співрозмовники підтвердили важливість збереження санкцій Європейського Союзу проти Росії до повного відновлення територіальної цілісності України, включаючи Крим", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, лідери України і Угорщини обговорили збереження санкцій проти РФ.