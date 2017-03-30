П.Порошенко і Д.Туск засудили спрямовані на порушення мінських угод дії РФ (доповнено)

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Київ • УНН

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КИЇВ. 30 березня. УНН. Президент України Петро Порошенко під час робочого візиту до Мальти зустрівся з президентом Європейської ради Дональдом Туском, під час зустрічі сторони засудили дії Росії, спрямовані на порушення мінських домовленостей та підрив мирного процесу на Донбасі, передає УНН з посиланням на прес-службу АП.

"Лідери обговорили останні події на Донбасі і засудили дії Росії, спрямовані на порушення Мінських домовленостей та підрив мирного процесу. Співрозмовники підтвердили важливість збереження санкцій Європейського Союзу проти Росії до повного відновлення територіальної цілісності України, включаючи Крим", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, лідери України і Угорщини обговорили збереження санкцій проти РФ.

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