П.Порошенко і Д.Туск засудили спрямовані на порушення мінських угод дії РФ (доповнено)

КИЇВ. 30 березня. УНН. Президент України Петро Порошенко під час робочого візиту до Мальти зустрівся з президентом Європейської ради Дональдом Туском, під час зустрічі сторони засудили дії Росії, спрямовані на порушення мінських домовленостей та підрив мирного процесу на Донбасі, передає УНН з посиланням на прес-службу АП.