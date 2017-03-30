П.Порошенко и Д.Туск осудили направленные на нарушение минских соглашений действия РФ (дополнено)
Киев • УНН
КИЕВ. 30 марта. УНН. Президент Украины Петр Порошенко во время рабочего визита на Мальту встретился с президентом Европейского совета Дональдом Туском, во время встречи стороны осудили действия России, направленные на нарушение минских договоренностей и подрыв мирного процесса на Донбассе, передает УНН со ссылкой на пресс-службу АП.
"Лидеры обсудили последние события на Донбассе и осудили действия России, направленные на нарушение минских договоренностей и подрыв мирного процесса. Собеседники подтвердили важность сохранения санкций Европейского Союза против России до полного восстановления территориальной целостности Украины, включая Крым", - говорится в сообщении.
Напомним, лидеры Украины и Венгрии обсудили сохранение санкций против РФ.